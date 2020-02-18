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Politika

Devlet Bahçeli'den 'İYİ Parti' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'de yaşanan istifalarla ilgili 'Türkiye'nin siyasi istikrara, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu dönemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

AA18 Şubat 2020 Salı12:30 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:30

Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "İYİ Parti'den istifalar var. Bu istifaların son olacağını öngörüyor musunuz? Daha önce 'MHP'nin kapısı açık' çağırınız olmuştu. Hala o kapı açık mı?" sorusu üzerine Bahçeli, şunları söyledi:

"MHP'nin Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır. Her defasında söylüyoruz: Milletimizle kucaklaşmak istiyoruz. Ancak Türkiye'nin siyasi istikrara, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu dönemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var, bir tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması var, bir tarafta da siyasi partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar."

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