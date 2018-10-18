Devlet seyretmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörle mücadelenin sadece sahada mücadele meselesi değil bir irade meselesi olduğunu dile getiren Soylu, “Türkiye sadece dağlarda kahramanlarımızla birlikte terörle mücadele etmiyor. Uluslararası zeminde bunun meşruiyetini çok güzel ortaya koyuyor. Bir de etrafımızdaki coğrafyada bunu çok iyi yönetiyor. Biz İdlib’i bilmezsek DEAŞ saldırıları konusunda çaresiz kalırız. ‘Orada ne işimiz var?’ diyenler var. Bunlar güvenlik meseleleri ve milli meselelerdir. Evet, bizim Afrin’de işimiz var. Eğer bomba Afrin’de hazırlanıyorsa, terör örgütü Afrin’de eğitiliyorsa, kendilerine göre kuzey, bize göre güneyde bir hat oluşturup, orada Türkiye’yi sınırlayacak bir çerçeve oluşturmaya çalışıyorlarsa bizim Afrin’de işimiz var. Bizim Fırat’ın doğusunda da batısında da işimiz var” değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki yeni güvenlik konseptine göre, bir ülkenin güvenliğinin sadece kendi sınırları içerisinde başlamadığını, başka ülkelerin sınırlarından hatta başka ülkelerin merkezlerinden geçtiğini vurgulayan Soylu, “Terörün olduğu yerde, kaynağında kurutmaktır yeni konsept. Bu konsepte eğer biz ayak uyduramazsak, ayak uyduranların uyduları haline geliriz. Keşke Rakka’ya girebilseydik, keşke oralara kadar gidebilseydik. Keşke orada olabilseydik. Bunun önemi bundan 3-5 yıl sonra daha fazla anlaşılacaktır. Bunu sağlayan bir Türkiye, terörü önleyici bir Türkiye olarak ortaya çıkar” açıklamasında bulundu.

DEVLET GEREĞİNİ YAPAR

SİHA’lar, ATAK helikopterleri, sınır ötesi operasyonlar, terörün finansmanına yönelik kayyum belediyelerle teröristelere karşı çok yönlü mücadele edildiğini kaydeden Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

31 Mart’tan sonra birtakım belediyelerin HDP’ye geçeceği söyleniyor, diyelim ki geçti. Ne yapacakları belli, dedikleri şu; ‘31 Mart’tan sonra belediyeler bizde, eğer burada çalışmak istiyorsanız ailenizden bir kişiyi şimdi dağa gönderin’. Şimdi ben devletim, ne yapmam lazım, seyredelim mi? Tekrar eski günlere geri mi dönelim. ‘Sen nasıl dağa gittin diye soruyoruz?’. Yüzlerce, var; ‘Ben partinin ilçe binasına gittim, buradan beni aldılar, sınıra getirdiler, sınırda şu şahsa verdiler, o beni öbür tarafa geçirdi.’ Bunu sağlayan bir yapıyı engellemek için millet bize vazife verdi. Oturmuşlar Kandil’de, 31 Mart seçimlerinde muhtar kimi belirleriz hesabını yapıyorlar. Benim görevim 31 Mart’tan sonra değil, devlet olarak bizim görevimiz 31 Mart’tan önce adımı atabilmektir. Onların PKK ile iltisaklı muhtar belirlemeden adım atmaktır.