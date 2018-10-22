Burada yaptığı konuşmada Yıldırım, engelliliği engel olmaktan çıkarmak için önemli adımlar atıldığını ve 2006’dan özürlü, sakat ifadelerinin ayıklanıp tek engelli tanımının getirildiğini söyledi.

SERZENİŞTE BULUNDU

“Devletin her işinde mevzuat vardır, mevzuatın önüne geçmek zordur, bunu yapanlarda cezasız kalmaz” diyen Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: Devlette cezasız hiçbir iş olmaz, her hizmetin bir cezası vardır. Hizmet yapmazsanız hiç kusurunuz olmaz, hiçte ceza almazsanız. Bir gün bir genel müdür yardımcısını görevden aldım. Cumhurbaşkanı da Sayın Ahmet Necdet Sezer, geri gönderdi, iade etti. Görevden alınması uygun değildir. Türkiye’de binlerce genel müdür yardımcısı var. Merak ettim biliyor mu tanıyor mu? acaba. Randevu aldım gittim, ‘Sayın Cumhurbaşkanım ben bu arkadaşı görevden aldım siz iade ettiniz. Tanıyor musunuz bu arkadaşı?’ dedim. ‘Yok’ dedi. ‘Peki niye böyle bir tasarrufta bulundunuz’ dedim. ‘Dosyasına baktırdım hiçbir şeyi yok’ dedi. Bende işte tam onun için aldım. Adam hiçbir iş yapmamış ki bir şey olsun dosya da. Ömrü boyunca hiçbir sorumluluk almamış, hiçbir şeye imza atmamış, ne olacak dosyada. Tertemiz.