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Politika

Devrik lider Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e uyarı: Ekrem'i sırtından at

CHP'de genel başkanlık koltuğunu kaybetmesinin ardından partiyi dizayn etme adına Ankara ve İstanbul'da ofis açan Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i Ekrem İmamoğlu konusunda uyardığı ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun evine ziyarette bulunan Özgür Özel'e Önder Sav örneğini vererek, 'Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın' dediği iddia edildi.

17 Kasım 2023 Cuma 11:02 - Güncelleme:
Devrik lider Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e uyarı: Ekrem'i sırtından at
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkez, kriz merkezi haline geldi. Seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları, kurultayda da devam etti. Parti, Kemalciler ve değişimciler olmak üzere bölünürken kurultay, sürpriz bir şekilde bitti.

OFİSİ O İSİMLERE YAKIN SEÇTİ

Koltuğu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun vakıf kuracağı iddia edildi. Görevden ayrılır ayrılmaz çalışmalara başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun merakla beklenen ofisini 8'li koalisyon ortaklarına en yakın nokta olan Mustafa Kemal Mahallesi'nde seçmesi dikkat çekti.

"EKREM'İ SIRTINDAN AT"

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun genel merkezi dizayn etme çağrılarını kaleme aldı.

Selvi'nin yazısından öne çıkan başlıklar şöyle;

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayı kaybettikten sonra evine çekilip torun seveceğini bekleyenler yanıldı. Kılıçdaroğlu, Ankara'da ofis açıp çalışmalara başladı. Belli ki kapanmamış bir hesabı var. Çünkü gruplar halinde CHP'lilerle görüşmeler yapıyor. Ben en çok Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki görüşmeyi merak ediyordum. Çünkü Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i hep destekledi. Veliahtı gibiydi. Öyle ki kendi adına grup başkanı olmasını sağladı. Ama her Sezar'ın bir Brütüs'ü olduğu gibi Özgür Özel karşısında yenilgiyi yaşadı.

Kılıçdaroğlu zaman zaman celallense de sinirleri alınmış gibi hareket edebilen birisi. Özgür Özel'in eşiyle birlikte evinde ziyaret etmesi sırasında da sakin bir görüntü vermişti. Kılıçdaroğlu yakın çevresine Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu paylaşmış. Önemli tavsiyelerde bulunduğunu anlatmış. Zaten Özgür Özel de kendisine bir tavsiyesi olup olmadığını sormuş.

TARİHİ BİR UYARIDA BULUNMUŞ

Eski genel başkan olarak Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e çok tarihi bir uyarıda bulunmuş. "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" demiş. Kılıçdaroğlu, CHP'ye ilk genel başkan olduğunda Önder Sav'ın gölgesi altındaydı. Ne zaman ki Önder Sav'ı harcadı, o zaman CHP Genel Başkanı oldu. Bu süreci yaşadığı için Özgür Özel'e, 'Ekrem'i sırtından at yoksa emanetçi genel başkan olmaktan kurtulamazsın' şeklinde tavsiyede bulunuyor.

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