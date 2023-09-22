Bakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında mevkidaşları ve muhatapları ile ikili görüşme gerçekleştiriyor.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta İsrailli, Macar ve Belçikalı mevkidaşlarıyla Türkevi'nde görüştü.

Bakan Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden temsilcilerle ve mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmuştu.

İSRAİL

Bakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'le Türkevi'nde görüştü. Görüşmede, ekonomi, turizm ve konsolosluk başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Fidan, , Türkevi'nde Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib'le görüştü.

MACARİSTAN

Fidan, New York'taki Türkevi'nde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu kabul etti.



TDT DIŞİŞLERİ BAKANLARI GAYRİRESMİ TOPLANTISI'NA KATILDI



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta bulunan Türkevi'nde, TDT Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Azerbaycan'ın antiterör operasyonu, 10. TDT Zirvesi'nin hazırlıkları, teşkilatın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıya, TDT üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, gözlemci üye ülkelerden Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) katıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, TÜRKEVİ'NDE KARAÇAY TÜRKLERİNİ KABUL ETTİ

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamasına göre Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York Türkevi'nde Karaçay Türkleriyle görüştü.

Bakan Fidan, Karaçay Türklerine, Başkonsolosluk kapılarının her zaman açık ve kendilerinin hizmetinde olduğunu kaydetti.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN İLE GÖRÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam eden Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile New York'taki Lotte Palace Hotel'de görüştü. Görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst bir seviyeye çıkarılması için önümüzdeki dönemde atılabilecek somut ve yapıcı adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç'in NATO üyeliği ve Karabağ'daki son gelişmeler de ele alındı.