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Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Mikulas Bek ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, Çekya'daki temasları kapsamında Çek Cumhuriyeti Avrupa Birliği (AB) Bakanı Mikulas Bek ile iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin AB sürecini görüştü.

AA6 Nisan 2022 Çarşamba 04:41 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 04:41
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Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Twitter'dan Çekya'daki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaymakcı, Bek ile Türkiye-AB ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını belirterek "Çekya'nın AB Dönem Başkanlığı gündeminde olacak AB genişleme, güvenlik, enerji, göç ve ekonomik toparlanma konularını konuştuk. Çekya'nın AB Dönem Başkanlığında Türkiye-Çekya-AB iş birliği artacak." ifadesini kullandı.

Çekya Senatosu AB İşleri Komitesi Başkanı David Smoljak ve komite üyeleriyle de bir araya geldiğini aktaran Kaymakcı, toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığını kaydederek "Çekya'nın AB Dönem Başkanlığında AB sürecimizin canlandırılmasının tüm tarafların yararına olacağını vurguladık." açıklamasında bulundu.

Kaymakcı, Çek mevkidaşı Ales Chmelar'la da iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra Türkiye'nin AB sürecini görüştüğünü ifade ederek her alanda iş birliğini geliştirmek ve Türkiye'nin AB sürecini canlandırma hususunda mutabık olduklarını aktardı.

Prag'daki sivil düşünce kuruluşu CEVRO Enstitüsünde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında da çeşitli alanlarda fikir alışverişinde bulunan Kaymakcı, "Türkiye'nin AB üyeliğinin önemini sabırla anlatmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

  • Faruk Kaymakcı
  • Çekya
  • Mikulas Bek

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