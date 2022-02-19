İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2022 Cumartesi / 18 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Yunan mevkidaşı ile görüşecek
Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Yunan mevkidaşı ile görüşecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragkogiannis ile 21 Şubat 2022 tarihinde Atina'da bir çalışma toplantısı gerçekleştirecek.

İHA19 Şubat 2022 Cumartesi 13:25 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 13:34
ABONE OL

Türkiye ve Yunanistan arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki 'Pozitif Gündem' diyaloğu kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragkogiannis ile 21 Şubat 2022 tarihinde Atina'da bir çalışma toplantısı gerçekleştirecek.

Söz konusu toplantı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 2021 Nisan ayında Ankara'da yaptıkları görüşmede mutabık kaldıkları 'Pozitif Gündem' girişiminin üçüncü toplantısı olacak. Önceki iki toplantı, 28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde Kavala'da ve 16 Haziran 2021 tarihinde Antalya'da düzenlenmişti.

  • Dışişleri
  • Büyükelçi Sedat Önal
  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.