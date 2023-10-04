Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız: Afrika Türkiye'ye güvenebilir

Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'nde, "Afrika Büyükelçiler Zirvesi Programı" düzenlendi.

Programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi ve Afrika Diplomatlar Birliği Başkanı Majok Guandong Thiep ve Ankara'da görev yapan çok sayıda Afrikalı diplomat katıldı.

Burada konuşan Yıldız, mesleğe başladığı yıllarda "Afrika'nın bakanlıkta küçük bir daire başkanlığı" olduğunu belirterek, şu anda bakanlıkta Afrika konusunda 2 genel müdürlüğün olduğunu söyledi.

Türk özel sektörünün Afrika konusunda istekli olduğunu vurgulayan Yıldız, Türkiye'nin, Ankara'daki "Afrika diplomatik varlığından" çok mutlu olduğunu kaydetti.

Yıldız, 12-13 Ekim'de İstanbul'da yapılacak Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkileri ileri götürmek için önemli bir toplantı olacağının altını çizdi.

Ekonomik gücün ilerleyen süreçte siyasal güce de etki yaptığına dikkati çeken Yıldız, "İnşallah ekonomiden alacağı güçle Afrika da uluslararası alanda siyasi olarak yerini alacak." dedi.

Yıldız, Afrika'nın siyasi gücünün artmasının uluslararası sistemde "adil bir düzenin oluşmasına" hizmet edeceğine işaret ederek "Afrika Türkiye'ye güvenebilir, Türkiye de Afrika'ya güvenmelidir." ifadelerini kaydetti.

BÜYÜKELÇİ THİEP, ANKARA'NIN AFRİKA İÇİN DİPLOMATİK ÖNEMİNE VURGU YAPTI



Büyükelçi Thiep, Türkiye ile Afrika'nın çok iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, "(Türkiye ile Afrika) Aynı zamanda çok köklü tarihi ve kültürel bağlarla birbirine bağlıdır." şeklinde konuştu.

Ankara'da görev yapan Afrikalı diplomatların Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki olumlu ilişkiler nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden Thiep, ilişkilerin daha da geliştirilebilmesi için Afrikalı diplomatların katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Thiep, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ilişkinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği döneminden itibaren "büyük gelişme ve ivme" kazandığına işaret ederek, Türkiye'nin son yıllarda Afrika kıtasında diplomatik temsilcilik sayısını arttırdığına işaret etti.

Ankara'da çok sayıda Afrika ülkesinin büyükelçiliğinin bulunduğunu belirten Thiep, "(Bu durum) Ankara'yı, Afrikalılar açısından Avrupa'da bir diplomasi merkezi haline getirmiştir." dedi.

Büyükelçi Thiep, Türkiye'nin Afrika bölgesiyle ticaretinde büyük artış olduğunu da sözlerine ekledi.

Program hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile devam etti.