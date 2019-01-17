Münbiç’teki saldırıyla ilgili Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütleriyle mücadele etme konusunda kararlıyız

Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Münbiç’teki terör saldırısına ilişkin soru üzerine, saldırının bakanlık tarafından yapılan açıklamayla şiddetle kınandığını hatırlatarak "Terörden çok çekmiş bir ülke olarak terörün her türlüsüne karşıyız, terör örgütleriyle mücadele etme konusunda kararlıyız." dedi.

ABD'nin iki güvenlik personelinin öldüğünün bilindiğini ama diğer şahıslar hakkında teyit edilmiş bilgi olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuda ABD gerekli bilgileri topladıktan sonra bizimle paylaşacaktır. Arkasında kim var bu da ortaya çıkacaktır. Ama Türkiye'den böyle bir yardım talebi olursa biz de elimizden gelen yardımı yaparız." diye konuştu.

Terörün Suriye'de başından beri var olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da etkilememeli, aldığımız kararları da etkilememelidir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "ABD ile görüşmeye devam edeceğiz"

Bakan Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un görüşmesine ilişkin bir soruya, "Her şeyden önce iki genelkurmay başkanı Suriye'de ABD'nin çekilme kararını birlikte nasıl koordine ederiz, bunu görüşmüşlerdir. Diğer taraftan, iki ülke arasındaki savunma ve savunma sanayisi konularını da değerlendirmişlerdir." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bahsettiği güvenli bölge konusunun zaten Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Suriye krizinin başlangıcından bu yana gündeme getirilen bir konu olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Burada güvenli bölge konusunda Türkiye'nin düşündükleriyle ABD'nin düşündükleri örtüşüyor mu örtüşmüyor mu görüşmelerde belli olacak. Bunun ilk görüşmesi de dün yine Genelkurmay Başkanımız Yaşar Paşa ile Dunford arasında Brüksel'de yapılmıştır. Askerlerimiz arasında, diğer kurumlarımız arasında, biz de tabii dışişleri bakanları olarak bu konuda görüşmelerimizi ABD tarafıyla sürdüreceğiz. Başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın savunduğu bu güvenli bölge, Suriye'nin kuzey bölgesindeki istikrar için de önemli, bugüne kadar Suriye'ye dönemeyen başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere, Suriyelilerin dönmesi bakımından da önemli, terörle mücadele dahil birçok bakımdan önemlidir. Biz bu konuyu ABD ile görüşmeye devam edeceğiz.