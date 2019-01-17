10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3667
  • 6,1287
  • 223.222
  • 96.025
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Münbiç’teki saldırıyla ilgili Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütleriyle mücadele etme konusunda kararlıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli bölge konusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Suriye krizinin başlangıcından bu yana gündeme getirildiğine dikkati çekerek 'Suriye'nin kuzey bölgesindeki istikrar için de önemli, bugüne kadar Suriye'ye dönemeyen başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere, Suriyelilerin dönmesi bakımından da önemli, terörle mücadele dahil birçok bakımdan önemlidir. Biz bu konuyu ABD ile görüşmeye devam edeceğiz.' dedi. Münbiç'teki saldırısıyla ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da etkilememeli, aldığımız kararları da etkilememelidir diye düşünüyorum' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Münbiç’teki terör saldırısına ilişkin soru üzerine, saldırının bakanlık tarafından yapılan açıklamayla şiddetle kınandığını hatırlatarak "Terörden çok çekmiş bir ülke olarak terörün her türlüsüne karşıyız, terör örgütleriyle mücadele etme konusunda kararlıyız." dedi.

ABD'nin iki güvenlik personelinin öldüğünün bilindiğini ama diğer şahıslar hakkında teyit edilmiş bilgi olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuda ABD gerekli bilgileri topladıktan sonra bizimle paylaşacaktır. Arkasında kim var bu da ortaya çıkacaktır. Ama Türkiye'den böyle bir yardım talebi olursa biz de elimizden gelen yardımı yaparız." diye konuştu.

Terörün Suriye'de başından beri var olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da etkilememeli, aldığımız kararları da etkilememelidir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "ABD ile görüşmeye devam edeceğiz"

Bakan Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un görüşmesine ilişkin bir soruya, "Her şeyden önce iki genelkurmay başkanı Suriye'de ABD'nin çekilme kararını birlikte nasıl koordine ederiz, bunu görüşmüşlerdir. Diğer taraftan, iki ülke arasındaki savunma ve savunma sanayisi konularını da değerlendirmişlerdir." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bahsettiği güvenli bölge konusunun zaten Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Suriye krizinin başlangıcından bu yana gündeme getirilen bir konu olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Burada güvenli bölge konusunda Türkiye'nin düşündükleriyle ABD'nin düşündükleri örtüşüyor mu örtüşmüyor mu görüşmelerde belli olacak. Bunun ilk görüşmesi de dün yine Genelkurmay Başkanımız Yaşar Paşa ile Dunford arasında Brüksel'de yapılmıştır. Askerlerimiz arasında, diğer kurumlarımız arasında, biz de tabii dışişleri bakanları olarak bu konuda görüşmelerimizi ABD tarafıyla sürdüreceğiz. Başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın savunduğu bu güvenli bölge, Suriye'nin kuzey bölgesindeki istikrar için de önemli, bugüne kadar Suriye'ye dönemeyen başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere, Suriyelilerin dönmesi bakımından da önemli, terörle mücadele dahil birçok bakımdan önemlidir. Biz bu konuyu ABD ile görüşmeye devam edeceğiz.

Gaza gelen İP’li başkan adayı Bozkurt işaretini yanlış yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

'Güvenli bölge konusu Org. Güler ile Dunford arasında görüşüldü'

'Güvenli bölge konusu Org. Güler ile Dunford arasında görüşüldü'

'Hançer' için sözleşme imzalandı

'Hançer' için sözleşme imzalandı

'Milli Uzay Programı'nda ilk adım atılıyor

'Milli Uzay Programı'nda ilk adım atılıyor

YSK uyardı: Saat 17.00'da sona eriyor

YSK uyardı: Saat 17.00'da sona eriyor

Kayyum yaptı, terör yandaşları yıktı

Kayyum yaptı, terör yandaşları yıktı

Bir ülkeden daha BAE’ye ambargo

Bir ülkeden daha BAE’ye ambargo

Vatandaştan İmamoğlu'na: Ben Tayyip'ten vazgeçmem

Vatandaştan İmamoğlu'na: Ben Tayyip'ten vazgeçmem
 

POPÜLER HABERLER

Münbiç´te zaman ayarlı patlama

Münbiç´te zaman ayarlı patlama

Türkiye ilkleri başarıyor

Türkiye ilkleri başarıyor

Tarihi deliller bu depolarda saklanıyor

Tarihi deliller bu depolarda saklanıyor

Çorum'daki Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Çorum'daki Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA