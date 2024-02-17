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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ, İzlanda ve İtalya dışişleri bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Karadağ, İzlanda ve İtalya dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 19:15 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ, İzlanda ve İtalya dışişleri bakanlarıyla görüştü
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konferans dolayısıyla Münih'te bulunan Fidan, burada Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınırken, Türk şirketlerinin Karadağ'daki ihalelere ilgisi ve şirketlerin çalışmalarına sağlanan kolaylıklar için memnuniyet belirtildi.

Bakan Fidan'ın İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson ile görüşmesinde de NATO genişleme süreci, Ukrayna'daki gelişmeler ve Gazze'deki durum ele alındı.

Görüşmede, "İzlanda'nın uluslararası platformlarda izlediği politikanın Filistin lehine değişiminden" duyulan memnuniyet vurgulandı.

Bakan Fidan'ın İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı görüşmede de Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri detaylı olarak ele alındı.

AB ile üyelik müzakerelerinin önündeki siyasi engellemelerin kalkması beklentilerinin gündeme geldiği görüşmede, Türkiye'nin diğer aday ülkelerden farklı muamele görmesinin kabul edilemez olduğu yeniden vurgulandı.

Görüşmede, Gazze'deki katliamı durdurmak üzere AB'nin daha güçlü mesajlar vermesi ve somut adımlar atması gerektiğine de vurgu yapıldı.

Libya'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Libya'da kalıcı ve sürekli barış için atılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin geçen ay Türkiye'ye yaptığı ziyaretin takibi de gerçekleştirildi.

  • Hakan Fidan
  • Münih Güvenlik Konferansı
  • Dışişleri Bakanları

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