Dışişleri Bakanı Fidan'dan baş döndüren diplomasi trafiği

Bakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında mevkidaşları ve muhatapları ile çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile görüştü.

Bakan Fidan, Türkevi'nde Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile bir araya geldi.

Fidan, Türkevi'nde Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile de görüştü. Görüşmenin ardından iki ülke arasında "Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.

BORRELL: BAKAN FİDAN'LA AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE ATILACAK GELECEK ADIMLARI KONUŞTUK

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la New York'ta görüş alışverişi yapma fırsatı bulduğunu belirterek, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları ele aldıklarını ifade etti.

Borrell, sosyal medya platformu X hesabından, Birleşmiş Milletler'in (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Dışişleri Bakanı Fidan'la görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Fidan'la BM'de görüş alışverişi yapma fırsatı bulduğunu aktaran Borrell, "AB Komisyonu ile birlikte AB Konseyi'ne sunacağım rapor öncesinde, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk." ifadesini kullandı.

Borrell, Karabağ'daki "son derece endişe verici" durumu da ele aldıklarını belirtti.

AB Konseyi, haziranda düzenlenen son liderler zirvesinde, Borrell ve AB Komisyonu'ndan, 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarının ışığında, sonbaharda görüşülmek üzere Türkiye ile ilişkilerin durumu hakkında rapor hazırlamalarını istemişti.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, GELECEĞİN ZİRVESİ BAKANLAR DÜZEYİNDE HAZIRLIK TOPLANTISI'NA HİTAP ETTİ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'deki yoğun programı devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Bakan Fidan konuşmasında, küresel yönetimin dönüşümüne, çok taraflılığın güçlendirilmesine ve BM'nin reformuna yönelik atılması gereken adımları vurgulayarak, Türkiye'nin bu yöndeki taahhüdünü yineledi.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, İİT'NİN BAKANLAR DÜZEYİNDEKİ YILLIK KOORDİNASYON TOPLANTISI'NA HİTAP ETTİ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, İİT AVRUPA'DAKİ MÜSLÜMANLAR TEMAS GRUBU TOPLANTISINA KATILDI



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından, Bakan Fidan'ın New York'taki temaslarına ilişkin yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'na katıldı." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN FİDAN, MEDENİYETLER İTTİFAKI YÜKSEK TEMSİLCİSİ MORATİNOS'U KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti.