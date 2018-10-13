Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suudi Arabistan'ın iş birliği yapması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, "Suudların teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var." dedi.

Çavuşoğlu, "Başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesi konusunda, Suudi Arabistan'ın iş birliği yapması gerekiyor. Soruşturmanın selameti ve her şeyin ortaya çıkması için bu konuda henüz bir iş birliği görmedik, bunu da görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.