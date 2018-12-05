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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: F-35'de sorun istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '(F-35 konusu) Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz' dedi.

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Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün süren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilciliğinde Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ve temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Bakan Çavuşoğlu, Müşterek Taaruz Uçağı (F-35) projesi hakkındaki bir soru üzerine, konunun ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Arjantin'de düzenlen G-20 Zirvesi'nde gündeme geldiğini ifade etti.

"F-35'DE SORUN İSTEMİYORUZ"

"Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz." diyen Çavuşoğlu, Trump'ın Türkiye'nin sadece satın alma sürecinde değil, üretimde de önemli aktör olduğunu belirttiğini aktardı.

Çavuşoğlu, ABD Kongresinde satışın engellenmesine yönelik bazı girişimler bulunduğuna ancak Türkiye'nin önemli bir aktör olduğuna işaret ederek, "İptal edilmesi kolay bir süreç değil." diye konuştu.

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