Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Slovenyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Rashid Meredov ve Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Rashid Meredov ve Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ve Türkmenistan ve Slovenyalı mevkidaşları el-Cubeyr, Meredov ve Cerar ile telefonda görüştü.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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