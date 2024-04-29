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Politika

Dışişleri'nden Fransa'ya sert tepki: Alınan karar yok hükmündedir!

Dışişleri Bakanlığı, 'Fransa Ulusal Meclisi'nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir.' açıklamasında bulundu.

29 Nisan 2024 Pazartesi 21:29 - Güncelleme:
Dışişleri'nden Fransa'ya sert tepki: Alınan karar yok hükmündedir!
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Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fransa Ulusal Meclisi'nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir.

Geçtiğimiz yıl Fransız Hükümeti, Fransız Senatosu'nda kabul edilen benzer bir kararı desteklemediğini açıklamıştı. Aynı mesnetsiz ithamların bu kere iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneğidir.

Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır.

Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır.

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