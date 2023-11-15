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Politika

Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Kendi suçlarını örtemeyecekler

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu ve Cohen'in açıklamalarına tepki göstererek 'İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur. Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Netenyahu'nun ve Cohen'in, Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir.' ifadelerini kullandı.

15 Kasım 2023 Çarşamba 23:55 - Güncelleme:
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Kendi suçlarını örtemeyecekler
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Dışişleri Bakanlığı "İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki asılsız iftiralarına" ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin halkına karşı uyguladıkları "zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş" İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye haklarının olmadığı vurgulandı.

"Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Binyamin Netanyahu'nun ve Eli Cohen'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, "Meşruiyetlerini insanlık vicdanında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililerin, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekleri ve dikkatleri başka yöne çekemeyecekleri" belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze'deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

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