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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Utanması gereken sizlersiniz!

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Heniyye görüşmesi hakkında sosyal medyada alçak paylaşım yapan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı konu hakkında, 'Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir.' açıklamasında bulundu.

20 Nisan 2024 Cumartesi 20:30 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Utanması gereken sizlersiniz!
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak paylaşımına sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir.

İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir.

Türkiye'nin önceliği, Gazze'deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın tesisidir.

Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail'in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: HESABINI BİR GÜN VERECEKLER

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir. Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını bir gün verecekler.

  • İsrail Dışişleri Bakanı Katza
  • heniyye
  • cumhurbaşkanı erdoğan

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