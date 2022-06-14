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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarına ilişkin, 'Söz konusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğü bir gerçektir.' dedi.

14 Haziran 2022 Salı 12:13 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarına ilişkin soruya yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç şu ifadeleri kullandı;

"Son günlerde bazı ülkelerin Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınladıkları görülmektedir.

Sözkonusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin işbirliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır.

Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğü bir gerçektir. Terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçlar açıkça görülmektedir.

Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir."

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