Dışişleri'nden Almanya'ya tepki: Kabul edilemez

Sözcü Bilgiç, Wagner'in "Türkiye'nin Yunanistan'ın hava sahasını ihlal etmesi endişe yaratıyor." ifadesine ilişkin soruyu yazılı cevapladı.

"Alman Sözcü'nün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, ana karamız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez." değerlendirmesiyle söz konusu açıklamaya tepki gösteren Bilgiç, şunları kaydetti:

"Alman Sözcüsü'ne ikili ve NATO bünyesindeki Güven Arttırıcı Önlemler toplantılarına yapılan davetlere rağmen bir yıldır icabet etmeyen ve Ege'de yaşanan son gerginliği bahane ederek bu toplantıları dondurduğunu açıklayan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatmak isteriz. Diyalog ve gerilimin azaltılması için çaba sarf ettiğini iddia eden Almanya'yı, iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz."