Dışişleri'nden BMGK açıklaması

Yıldız, BMGK'de bakanlar düzeyinde düzenlenen "Orta Doğu" oturumunda konuştu.

7 Ekim'in ardından üye ülkelerin defalarca BMGK'de bir araya gelerek İsrail'in tarif edilemeyecek ve daha önce görülmemiş düzeyde meydana getirdiği yıkım ve sivil ölümler hakkında güçlü açıklamalar ve kınamalar yaptığını anımsatan Yıldız, "Ancak uluslararası hukukun temeli olan BM Şartı, hala rutin bir şekilde ihlal ediliyor. BM kararları, İsrail tarafından aşağılanarak göz ardı ediliyor. Sorum şu: Bu daha ne kadar sürecek?" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Yıldız, BM yetkililerinin de belirttiği üzere Ruanda Soykırımı'nın ardından dünyadaki en yüksek ölüm oranının Gazze'de gerçekleştiğini, İsrail'in bu nedenle Uluslararası Adalet Divanında (UAD) "soykırım" suçuyla yargılanmasının şaşırtıcı olmadığını kaydetti.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarının yapısını ve statüsünü değiştirmeye yönelik eylemlerinin de uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çeken Yıldız, Türkiye'nin UAD'ye konuya ilişkin beyanda bulunduğunu anımsattı.

- "Hiçbir ülke uluslararası hukuktan muaf değildir"

Yıldız, "Uluslararası hukuk evrenseldir, ayrım ve fark gözetmeksizin tüm üyeler için geçerlidir. Hiçbir ülke uluslararası hukuktan muaf değildir." diyerek, "O zaman, İsrail açık bir şekilde Konsey kararları ve uluslararası hukuku ihlal ederken, bu Konsey'in hala neden adım atmadığını bize kim açıklayabilir?" sorusunu yöneltti.

İnsanların Gazze'de, mevcut toplantı sürerken açlıktan ölmeye devam etmesinin durumun ciddiyetini açık bir şekilde gösterdiğine işaret eden Yıldız, İsrail'in sadece sivilleri ayrım gözetmeksizin öldürmediğini, aynı zamanda yeterli insani yardım girişi ve dağıtımına izin vermediğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Yıldız, Konsey'in birincil görevinin uluslararası barış ve güvenliği muhafaza etmek ve önleyici tedbirler alarak tehditleri bertaraf etmek olduğunun altını çizerek, "BMGK'nin uluslararası toplumun sesi olması gerekiyor. Uluslararası toplumun bu konuya ilişkin tutumu oldukça açık. Uluslararası toplum BMGK'nin görevini yerine getirmesini bekliyor." dedi.

- "Yeni ve kararlı adımlara ihtiyacımız var"

Aynı açıklamaları tekrar tekrar yapmak ve "odadan boş elle" ayrılmanın hiçbir sorunu çözemeyeceğine işaret eden Yıldız, şunları söyledi:

"Yeni ve kararlı adımlara ihtiyacımız var. Filistin devletinin tanınması bunlardan biri. Hepimiz iki devletli vizyonun kalıcı çözümün temeli olduğu konusunda hemfikiriz. Devletlerden biri, İsrail, yıllardır devlet olmanın faydalarının tadını çıkarırken, diğer devlet Filistin, bu temel haktan mahrum bırakılıyor. Artık bu adil olmayan ve dengesiz tutumu düzeltme zamanı."

Yıldız, Türkiye'nin bölgesel yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina etmediğini, bu kanlı çatışmayı sonlandırma ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için gerekli tüm gerekli çabayı sarf ettiğini dile getirdi.

Bu çerçevede Türkiye'nin sunduğu Garanti Mekanizmasına desteğin arttığına işaret eden Yıldız, "Daha iyi ve güvenli bir dünya isteyenlerle ellerimizi birleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.