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Politika

Dışişleri'nden Myanmar açıklaması

Dışişleri'nden Myanmar'daki seçimlere ilişkin açıklama.

IHA10 Kasım 2020 Salı 21:17 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 21:17
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Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’da yapılan genel seçimlerde Müslüman Rohingalara oy kullandırılmamasının kapsayıcılık açısından eksiklik teşkil ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimler Myanmar’ın demokrasi ve reform sürecinde önemli bir aşamayı teşkil ettiği bildirildi. Açıklamada, “Buna mukabil, seçimlerde Müslüman Rohingalara oy kullandırılmamış olması ve çok sayıda Müslümanın adaylığının kabul edilmemesi, seçimlerin kapsayıcılığı açısından ciddi bir eksiklik teşkil etmektedir. Kurulacak yeni Hükümetin bu eksikliklerin giderilmesi yönünde adımlar atarak, demokratik kurumların ve kısıtlamasız temsil dahil demokratik ilke ve uygulamaların güçlendirilmesini sağlamasını temenni ediyoruz” denildi.

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