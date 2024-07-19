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Politika

Türkiye'den UAD'nin Gazze kararına destek: İsrail'in zulmü teyit edildi

Dışişleri Bakanlığı, 'Uluslararası Adalet Divanı, bugün açıkladığı istişari görüşünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikası uygulamakta olduğunu hukuki olarak teyit etmiştir' açıklamasını yaptı.

19 Temmuz 2024 Cuma 19:46 - Güncelleme:
Türkiye'den UAD'nin Gazze kararına destek: İsrail'in zulmü teyit edildi
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Dışişleri Bakanlığının açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Uluslararası Adalet Divanı, bugün (19 Temmuz) açıkladığı istişari görüşünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikası uygulamakta olduğunu hukuki olarak teyit etmiştir.

Söz konusu görüşte de belirtildiği üzere; İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli ve yol açtığı zararı tazmin etmelidir.

Uluslararası toplum, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına son verilmesi için kararlı ve güçlü bir tavır takınmakla yükümlüdür. Türkiye, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sürece destek vermiştir. Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz."

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