DKK ivme kazandı

FETÖ’cü hainlerden arınan DKK’da 15 Temmuz darbe girişimi öncesi döneme göre harekat faaliyetlerini yüzde 25 artırdı. Özellikle Ege Denizi’nde Türk Deniz Kuvvetleri ile Yunanistan’ın faaliyetleri karşılaştırıldığında Türkiye; gemi sayısı temelinde yaklaşık yüzde 40, tatbikat ve eğitim sayısına göre de yaklaşık yüzde 40 oranında üstünlük sağladı. Aynı şekilde FETÖ’den arındırılan savunma sanayi üretimi de rekor kırdı.

SAYILI AMFİBİ GÜÇ

2017-2018 döneminde Milli Gemi Projesinin (MİLGEM) son gemisi olan TCG BURGAZADA hizmete girdi. Yerli ve milli üretim olan TCG SANCAKTAR ile TCG BAYRAKTAR tank çıkarma gemileri; her şartta, yüksek harekat kabiliyeti ve eğitim seviyesine sahip Amfibi Deniz Piyade Tugayı ile dünyanın sayılı amfibi gücü haline geldi.