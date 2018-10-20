Dörtlü zirvenin tarihi belli oldu

Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Konulu Dörtlü Zirve’nin Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya’nın katılımıyla 27 Ekim 2018’de İstanbul’da düzenleneceğini bildirdi.

İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK

Sözcü Kalın yaptığı yazılı açıklamada, “Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Sayın Angela Merkel’in katılımlarıyla gerçekleşecek dörtlü zirve toplantısı 27 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir” bilgisini verdi.

TÜM YÖNLERİ İNCELENECEK

Kalın, “Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

AB ve BM’den ‘Soçi’ye destek

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ile Rusya arasında İdlib’de ateşkesin korunmasına yönelik varılan Soçi mutabakatının “tam olarak” uygulanması gerektiğini vurguladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin Brüksel’de BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’yla bir araya gelmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, ikilinin Suriye’deki gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Tarafların Suriye’de Anayasa Komitesi kurulmasının ülkedeki siyasi dönüşüm için kilit öneme sahip olduğu konusunda mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, AB’nin bu sürece ne tür katkı sağlayabileceğinin görüşüldüğü kaydedildi. Açıklamada, İdlib’deki gelişmeler ışığında AB ve BM’nin, “Türkiye ve Rusya liderleri tarafından varılan Soçi mutabakatının tam olarak uygulanmasının öneminin altını çizdiği” ifade edildi.