Dost ülkeye 'profesyonel' destek: Danışmanlığı TSK üstlendi

AA 18 Aralık 2021 Cumartesi 11:52 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 11:52

TSK, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya hükümeti ile Türkiye arasında Kasım 2019'da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası" kapsamında Libya'daki eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürüyor.

Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte Muammer Kaddafi rejiminin yıkılmasıyla ortaya çıkan devlet kurumlarındaki yetersizlik, özellikle modern ve profesyonel bir ordunun eksikliği, Libya'nın son dönemdeki birçok sıkıntısının arkasındaki temel neden olarak gösteriliyor.

Hums Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında, TSK'nın Libya Görev Grubu Komutanlığı tarafından Libya Deniz Kuvvetleri personeline yönelik, üs savunma, sualtı savunma, patlayıcı maddelerin etkisiz hale getirilmesi, cihaz bakım ve kullanımı, dalış ve kurbağa adam eğitimleri, seyir ve gemicilik gibi 75 farklı kursta eğitimler veriliyor.

TSK yetkilileri, Eğitim Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen patlayıcı mühimmat imha tatbikatını görüntüleyen AA ekibine burada verilen eğitimler hakkında açıklamalarda bulundu.

- 900 LİBYALI PERSONEL 75 AYRI KURSTA EĞİTİM ALDI

Hums Müşterek Deniz Eğitim Merkezinin Komutanı Albay Taner Vural, "dost ve kardeş ülke Libya'da modern ve uluslararası standartlarda profesyonel bir ordu kurulmasına yönelik askeri eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdiklerini" söyledi.

Albay Vural, "Bu faaliyetlerimizi Libya ve Türkiye arasında imzalanan askeri ve güvenlik iş birliği mutabakat muhtırası kapsamında sürdürüyoruz. Merkezin kuruluşundan bugüne kadar, yaklaşık 900 Libyalı personel, 75 ayrı kursta eğitim almış, almaya devam etmektedir." diye konuştu.

Libyalı askerler, TSK'nın uzman personelinden aldıkları eğitimler sonucunda edindikleri başarıları tatbikat sırasında sergiledi.

Sualtı Savunma (SAS) Timi Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yıldırım, üste gerçekleştirilen tatbikatta, Libya Deniz Kuvvetleri personeline, patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme kursunun uygulamalı eğitimlerini verdiklerini söyledi.

Yıldırım, "Amacımız, öncelikle rapor edilen şüpheli pakete drone ve milli bomba ile uzaktan müdahale etmektir." dedi.

Libyalı personel, SAS komandolarının koordinesinde, bir el yapımı patlayıcının (EYP) ve bina içinde önceden tespit edilen bir mühimmatın imhasını gerçekleştirdi.

Tatbikat sırasında, "Çetin" bomba robotu, TAC-6 taktik bomba elbisesi ve distraptör gibi EYP imhasında kullanılan ve Türkiye'de tamamen yerli üretilen cihaz ve malzemeler, eğitimlerini tamamlayan Libyalı personel tarafından başarıyla kullanıldı.

- HEDEF LİBYA ORDUSUNUN MODERNİZASYONU VE ULUSLARARASI STANDARTLARA ULAŞMASI

Türkiye'nin Libya'nın güvenlik kurumlarına yönelik iş birliği, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile Libya ordusunun modernizasyonu ve uluslararası standartlara ulaşması hedefleniyor.

Başta başkent Trablus olmak üzere Libya'nın farklı şehirlerindeki müşterek eğitim merkezlerinde yüzlerce Libyalı askerin eğitimi devam ederken, çok sayıda Libyalı askeri öğrenci iki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında Türkiye'de de eğitim alıyor.

Bu kapsamda birçok Libyalı Kara Harp Okulu öğrencisi, Isparta Terörle Mücadele Eğitimi ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'nda ve Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarında eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.

Libya'ya verilen askeri eğitim, yardım ve danışmanlık, Libya hükümetinin daveti üzerine ve imzalanan ikili anlaşmalara dayanarak verilirken, taraflar bu desteğin devam edeceğini vurguluyor.