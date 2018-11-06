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Döviz fırsatçılarına zammı geri alın çağrısı

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında sert konuştu.

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Doların düşüşü sonrası indirim yapılmadığına dikkat çeken MHP lideri “Dövizin artışı ile zam yapanlar indirim yapmazlarsa kazandıkları haramdır, zıkkımdır, burunlarından gelecektir” dedi. 

KAZANDIKLARI HARAMDIR

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısındaki konuşmasında ana gündem maddesi ekonomi oldu. “ Ahlak ve adabımızdaki tahribat ivme kazanmıştır. İnsanımız kaygılıdır. Maalesef trafikte, evde, iş yerinde, siyasette kavga hakimdir. Kadına saldırı, cinayet, taciz haberleri artmıştır. Bunlar yetmiyor gibi hayat pahalılığı her alanda insanımızın derdidir” diye sözlerine başlayan Bahçeli şunları söyledi: Ekonomideki durumlardan istifade sağlamak, en ufak esintide gemiyi terk etmek millete haksızlıktır. Vatandaşımız nereye kaçsın? Döviz artınca etiketleri şişirenler, şimdi döviz inince neden etiketleri indirmiyorlar? Yüzde 10’luk enflasyon indirimi ikram mıdır? Zam butonuna hemen basanlar, dolar gerileyince fiyatları neden indirmezler? Haksız kazanç vurgunculuktur! Dövizin artışı ile zam yapanlar indirim yapmazlarsa kazandıkları haramdır, zıkkımdır, burunlarından gelecektir 

ABD SAMİMİYETSİZ 

Bahçeli “Türkiye’nin şuandaki terörle mücadelesi takdire şayandır. Obüs bataryaları ile belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. TSK ile ABD askerleri itibaren Münbiç’te ortak devriye başlamıştır. Görünüşe bakılırsa ABD aynı anda hem Türkiye’yi idare etmekte hem YPG’yi korumaktadır. Bu samimiyetsizliktir. ABD, Türkiye’yi meşgul etmektedir” şeklinde konuştu.

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