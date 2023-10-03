Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Milli Eğitim Bakanı Tekin'i ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tekin, Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kabulde, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve beraberindeki sporcularla görüşerek, başarılarından dolayı Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularını tebrik etti.

Sporcularla sohbet eden Tekin, Türkiye'nin, sporun birçok dalında büyük başarılar kaydettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonluğu gibi büyük bir başarıya imza atan özel çocuklarımızı, başarılarından dolayı kutluyorum. Bu özel çocuklarımız, uluslararası bir organizasyonda milli marşımızı okutup bayrağımızı dalgalandırdılar. Biz de onların daha büyük başarılar elde etmelerini sağlamak için her türlü imkanımızı seferber edeceğiz. Bu gururu bize yaşattıkları için Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticilerine, teknik heyete, gençlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin."

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda eğitim alan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları da elde ettikleri başarıları anlatarak bundan sonraki hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu kaydettiler.

Kabulde MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar da hazır bulundu.