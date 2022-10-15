Dünya Türkiye'nin acısını paylaştı! Başkan Erdoğan: Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle taziye ve geçmiş olsun mesajlarını ileten devletlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taziye dilekleri ve geçmiş olsun mesajlarıyla Bartın'da yaşadığımız acıyı paylaşan tüm dost devletlere ve halklarına gösterdikleri samimi dayanışma için Türk Milleti adına şükranlarımı ifade ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, mesajında Amasra'daki acıyı paylaşan ülkelerin ve uluslararası örgütlerin bayraklarına da yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLERİN CENAZESİNE KATILMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Rahman Özçelik ve Gürdal Serenli için düzenlenen cenaze törenlerine katılmıştı.

Patlamada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Özçelik'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Makaracı köyündeki evinde Kuran-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından köyün camisine getirilmişti.

Başkan Erdoğan, madencinin tabutu başında bekleyen babası Yusuf ve asker olan ağabeyi Süleyman Özçelik'e taziyelerini iletmişti.

GÜRDAL SERENLİ'NİN CENAZE NAMAZINA KATILMIŞTI

Özçelik'in cenaze namazının ardından Serenli Camisi'ne geçen Başkan Erdoğan, patlamada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Gürdal Serenli'nin cenazesine katılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı öncesinde Erdoğan, Serenli'nin annesi Asiye ve Babası Bircan ile yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.