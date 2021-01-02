AA 02 Ocak 2021 Cumartesi 13:44 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 15:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Açılışı yapılan köprü, bağlantı tüneli ve yolunun ülkeye, bölgeye ve şehirlere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yapım bedeli 720 milyon lira olan bu projenin Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkenin doğu, batı, kuzey ve güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturduğunu söyledi.

Erdoğan, toplam uzunluğu 660 metreyi, orta açıklığı 380 metreyi bulan Kömürhan Köprüsü'nün, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıdığını vurgulayarak, Fırat Nehri'nin üzerine inşa edilen köprünün Karakaya Barajı'nın çevresindeki yolu kısaltarak, yılda sadece vakitten 9,3 milyon lira, yakıttan da 4,7 milyon lira tasarruf sağlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tasarımından inşasına kadar her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla inşa edilen bu eser, ülkemizin mühendislik alanındaki gücünün ve kabiliyetlerinin sembollerinden biri olacaktır. Tarihi bir abide özelliği taşıyan köprüsüyle, tünelleriyle, yollarıyla bu projenin bölgemizin kalkınmasına, gelişmesine, refahına önemli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Köprünün aynı zamanda Elazığ ve Malatya havalimanları arasındaki mesafeyi de azaltarak, bölgenin ulusal ve uluslararası hava ulaşımında da kolaylık sağlayacağını belirten Erdoğan, eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.

- Ülkenin ticari ve turizm potansiyeline katkı sağlayacak

Erdoğan, artık Fırat nehrinin azgın sularında hayatlarını kaybeden vatandaşların ardından ağıtlar yakılmayacağını dile getirerek, türküde geçen "Kömürhan Köprüsü Harput'a bakar/Kör olası zalim Fırat ocaklar yakar/Ahbapların gelmiş ağıtlar yakar/Söyletmeyin beni anam yaram derindir" dizelerini seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaptığımız yatırımlar, inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı, kavuşmanın, sevincin, muhabbetin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin ticari ve turizm potansiyeline katkı sağlayacağına inandığım bu eser bölgedeki ulaşım yatırımlarımızdan sadece biridir. Bugüne kadar Malatya'da 8,8 milyar lira, Elazığ'da 6 milyar lira ulaşım yatırımı yaparak, bölünmüş yoldan demiryoluna ve havayoluna kadar her alanda bölgemizin çehresini değiştirdik. Malatya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 12 kat artışla 443 kilometreye, Elazığ'ın bölünmüş yol uzunluğunu 11 kat artışla 357 kilometreye çıkardık. Daha önce büyütüp modernleştirdiğimiz Malatya Havalimanı'na şimdi yeni bir terminal binası yapıyoruz. Aynı şekilde Elazığ Havalimanı'nı daha da büyütüyor, geliştiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antik Çağ filozoflarından Epiktetos'un "Koyun yemini çobanın önüne getirip de bak ne güzel yedim demez. Yemini yer, sindirir, yün ve süt verir. Bunun gibi, sen de felsefi ilkelerini insanlara anlatıp durma. Onlara sindirdiğin bu ilkelerden ürettiklerini göster." sözlerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Esas olan kendi halkın ve insanlık için ne ürettiğin, onlara ne verdiğin, ne kattığındır. Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet varlığını hala sürdürmektedir. Bunlar ülkenin ve milletin faydasına hiç bir adım atmadıkları gibi atılan hayırlı adımlardan da rahatsız olurlar. Türkiye'nin ekonomide ve yatırımlarda olduğu gibi demokraside, hukukta, özgürlüklerde de ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar bir çok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz. Ama biz bunlara aldırmadan hizmet siyaseti diyoruz, eser siyaseti diyoruz. Milletimizin önüne işte burada olduğu gibi eserlerimizle, hizmetlerimizle, yaptıklarımızla ve yapmayı taahhüt ettiklerimizle çıkıyoruz. Bu anlayışla tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen geride bıraktığımız 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik."

Libya ve Azerbaycan'da elde ettikleri başarıların sevincinin hep birlikte yaşandığını belirten Erdoğan, ulaşımda Gölbaşı Şehir Geçişi, Kuzey Marmara Otoyolu etapları, Ankara-Niğde Otoyolu, Manisa Akhisar, Konya ve Amasya çevre yolları, Kahramanmaraş Göksun, Karakurt Horasan yolları, Beğendik Köprüsü gibi pek çok eseri bu dönemde hizmete açtıklarını aktardı.

Erdoğan, sadece geçen yıl hizmete açılan tünellerin uzunluğunun 18,6 kilometreyi, köprü ve viyadüklerin uzunluğunun 42 kilometreyi bulduğunu ifade ederek, sağlıkta son bir yılda içinde şehir hastanelerinin de olduğu toplam 16 bin yatak kapasiteli 16 hastane ve 10 ek hizmet binasını tamamlayarak hizmete sunduklarını söyledi.

Enerjide Türk Akım Projesini, Reyhanlı, Kars, Ilısu barajlarını, 52 hidroelektrik santralini, Kalyon Güneş Enerji Tesisini hizmete açtıklarını dile getiren Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'deki Tuna-1 Kuyusunda keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gazın sevincini hep birlikte milletçe yaşadık. Tarımsal üretimde büyük öneme sahip Ergene Havzası Tüneli ve Konya Ovası Sulamaları gibi pek çok tesisin açılışını yaptık. Sanayide Türkiye'nin Otomobili Fabrikası'nın temelini atarken sadece Gaziantep'teki organize sanayi bölgelerinde aynı anda 300 üretim tesisinin resmi açılışını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçelerinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesine, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan Roketsan Fabrikasına kadar pek çok farklı alanda eseri milletin hizmetine sundukları bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Esasen bu listeyi saatlerce anlatmak mümkündür. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum; biz en zor şartlarda bile hizmet üretmenin, eser üretmenin, inşa etmenin peşinden koştuk. Milletimizin özgürlüğünü, refahını, güvenliğini güçlendirmek için her alanda gece, gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar da durmayacağız. İnşallah hep birlikte o günleri de göreceğiz."

- "Devletimizin imkanlarını seferber ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılının tüm insanlıkla birlikte Türk milleti için de zorlu bir yıl olduğuna dikkati çekerek, "Tarihi bir istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz, güvenlikten ekonomiye her alanda ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde koronavirüs musibetinin yol açtığı sıkıntıları da omuzlamak mecburiyetinde kaldık. Milletimizin sağlığıyla beraber, işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik. Salgın tedbirlerinin yol açtığı sorunların yükünü azaltmak için doğrudan ve dolaylı desteklerle milletimizin yanında yer aldık. Kaybettiğimiz insanların acıları tüm sıcaklığıyla yüreğimizdedir. Bir kez daha salgında ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'ın takdiriyle 2021'i, her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz." diye konuştu.

Yurt dışından temin edilen aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadelede önemli bir eşiğin aşılacağına inandığını aktaran Erdoğan, en geç nisan ayında geliştirme çalışmaları hızla süren yerli aşıları da kullanıma hazır hale getirmiş olacaklarını vurguladı.

Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere, dünya genelinde salgının bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte asıl gündem konularına yoğunlaşabileceklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Son yıllarda mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlar önemlidir. Ama asıl önemlisi bunları koruyup, daha da ileriye taşıyacak adımları atmamızdır. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hakkettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Her mücadelemizde olduğu gibi bu süreçte de en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz olacaktır. Ülkemizin yükselişinin önünü içerde terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve gündemlerle milletimizin birliğini bozmanın peşindedir. Geçmişte uzun yıllar boyunca siyasi istikrarsızlıkların, sosyal çalkantıların, vesayet baskısının, darbe zulmünün bedellerini ödeyen milletimiz hamdolsun bu tür senaryolara pirim vermiyor. Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları biz hayata geçirdik. İnşallah 2021'i de bu şekilde bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Cumhurbaşkanlığının ve Meclisimizin öncülüğünde ülkemizdeki tüm kesimlerin katılımıyla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gereken adımları milletimizle birlikte atacağız. Ekonomide ve hukukta yapacağımız reformlarla ülkemizi yatırım, üretim, istihdam, özgürlükler bakımından geliştirerek hedeflerimize daha kolayca ulaşabileceğimiz bir iklim oluşturmakta kararlıyız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

- Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesimine geçildi.

Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" sözlerinin ardından tören alanındaki protokol üyelerince kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Kurdele kesimi sonrasında, köprünün müstesna bir mimariye sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, "Hakikaten Fırat'a ayrı bir güzellik katacak, Malatya, Elazığ'a ayrı bir güzellik katacak ve bu köprüden geçenler de bu güzelliği adeta Fırat'la bütünleştirerek, inşallah fotoğraflarını çekerek, buraları yaşayacak. Tüm emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum, kutluyorum. Ülkemize, milletimize, bölgemize hayırlı olsun diyorum. Tünellerle bütünleşerek dağları deldik, Ferhat-Şirin hikayesini burada da gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.