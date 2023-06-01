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Politika

Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebrikleri gelmeye devam ediyor

Dünya liderlerinin, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikleri sürüyor.

1 Haziran 2023 Perşembe 21:40 - Güncelleme:
Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebrikleri gelmeye devam ediyor
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Seçim akşamından bu yana dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, telgraf çekerek ve mesaj yayınlayarak tebrik etmeye devam ediyor.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avusturya Başbakanı Nehammer görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Yemen'in eski Başbakanı Muhammed Salim Basendva ile eski Kültür Bakanı Halid er-Ruveyşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Basendva, Türkiye'de milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Türkiye'nin bölgesel stratejik konumunu güçlendirmek için ülkenin liderliğini seçme konusunda Türk halkının iradesini özgür bir şekilde ortaya koyduğu demokratik ve şeffaf seçim atmosferini tüm dünyayla birlikte yakından takip ettiklerini belirten Basendva, özgür rejimlerin ve halkların ders aldığı küresel bir model haline gelen Türk halkının demokratik deneyimle ortaya koyduğu bu örnek karşısında hayranlık, takdir ve saygılarını sunduklarını ifade etti.

Basendva, Türkiye'nin Yemen'e karşı gösterdiği samimi dost tutumundan duyduğu memnuniyeti ve bu tutumun gelişerek sürmesini temenni ettiğini vurguladı.

ERDOĞAN, GÜÇLÜ VE EŞSİZ BİR SAVAŞÇI"

Yemen'in eski Kültür Bakanı Halid er-Ruveyşan da Facebook hesabından Erdoğan'la alakalı bir yazı paylaştı.

Erdoğan'ın seçim başarısından memnuniyet duyduğunu belirten Ruveyşan, Cumhurbaşkanı'nın 2005 yılında Yemen'in başkenti Sana'ya gerçekleştirdiği ziyarete atıfla yazıya "Erdoğan'la Sana'nın eski sokaklarında" başlığını kullandı.

Ruveyşan, Sana ziyareti sırasında eşlik ettiği Erdoğan'ın bir Hollywood yıldızı kadar zarif ve yakışıklı olduğunu, bu görüntüsünün altında ise inatçı, güçlü ve eşsiz bir savaşçı bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın 30 yıldır kaydettiği başarılara dikkati çeken Ruveyşan, etrafındaki çekişmenin büyüklüğü kadar sandıkta iyi sonuçlar elde ettiğini belirtti.

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