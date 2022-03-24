İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2022 Perşembe / 21 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8458
  • EURO
    16,3813
  • ALTIN
    925.056
  • BIST100
    2190.37
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Dünyanın gözü Brüksel'de... Başkan Erdoğan'ın da katıldığı kritik zirve başladı
Politika

Dünyanın gözü Brüksel'de... Başkan Erdoğan'ın da katıldığı kritik zirve başladı

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı olağanüstü zirve, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı. Zirve için NATO Karargahı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Zirve öncesi NATO Liderleri Aile Fotoğrafı çektirdi.

24 Mart 2022 Perşembe 11:22 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 12:34
ABONE OL

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katılıyor.

Liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelerek aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında en ön sırada İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yanında yer aldı. Erdoğan, çekim öncesi liderlerle el sıkışarak kısa süreli sohbet etti.

MACRON'LA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

İki liderin, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Görüşme 50 dakika sürdü.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.