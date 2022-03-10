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Politika

Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de! Barış için büyük umut

Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme bugün Antalya'da yapılacak. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Saat 11'de başlayacak toplantı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla üçlü formatta gerçekleşecek.

10 Mart 2022 Perşembe 08:14 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 08:25
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Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Türkiye kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü fortmatta, barış görüşmesi gerçekleştirilecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kuracak.

Rus ve Ukrayna heyetleri toplantı dışında karşılaşmayacak ve ayrı otellerde konaklayacak.

LAVROV-KULEBA GÖRÜŞMESİNİN SAATİ BELLİ OLDU

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Ukrayna, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yapılacak üçlü görüşme saat 11:00'de öngörülüyor. Toplantıdan hemen sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ayrı bir basın toplantısı verecek."

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