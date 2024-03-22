31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptığı yeni reklam filmiyle sosyal medyayı yıktı geçti...

"ARAMIZDA KALSIN DEMLİ BİR TATİLE ÇIKIYORSUNUZ"



Çeşitli platformlarda büyük beğeni toplayan kısa film, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı'nın X resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Aramızda kalsın, DEM'li bir tatile çıkıyorsun." notuyla paylaşıldı.

"BUYURUN BAŞKANIM, DEM'Lİ ÇAYINIZ"



Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan videonun giriş kısmında, Ekrem İmamoğlu'na bir görevlinin çay getirdiği ve "Buyurun Başkanım, DEM'li çayınız" dediği anlar hafızalara kazındı.



KAYAK MERKEZİNDEN ÇIKAMAYAN İMAMOĞLU, İBB SİSTEMİNE GİREMİYOR

Videodaki senaryoda Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi sistemine giriş yapmaya çalışan İmamoğlu'nun, artık sistem yeni yöneticisi Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum olduğu için sisteme girememesi beğeni topladı.

İMAMOĞLU ALAY KONUSU OLDU

İmamoğlu'na yönelik hazırlanan bu kısa filmin, kısa bir sürede sosyal medya platformalarının gündemine oturması ise dikkat çekti.



Ülkü Ocakları'nın hazırladığı video ile İmamoğlu, alay konusu oldu.