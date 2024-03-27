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  • Ekrem İmamoğlu'na isyan bayrağı çekildi! CHP'lilerin ''oy yok'' afişleri gündemi sarstı
Politika

Ekrem İmamoğlu'na isyan bayrağı çekildi! CHP'lilerin ''oy yok'' afişleri gündemi sarstı

Yerel seçimlere birkaç gün kala Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP'liler, Ekrem İmamoğlu'na isyan bayrağını açtı. CHP'lilerin İstanbul'un birçok ilçesine astığı, ”Seni sırtından hançerleyenlere oy yok' yazılı seçim afişleri, sosyal medyada alay konusu oldu.

Star Gazetesi27 Mart 2024 Çarşamba 03:23 - Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'na isyan bayrağı çekildi! CHP'lilerin ''oy yok'' afişleri gündemi sarstı
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31 Mart seçimlerine günler kala CHP'de yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmiyor...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren partililerden İmamoğlu'na isyan bayrağı geldi!

Partililer tarafından, İstanbul'un birçok ilçesine "Oy yok!" yazılı afişler asıldı.

"SENİ SIRTINDAN HANÇERLEYENLERE OY YOK!"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Tolgahan Erdoğan, X sosyal medya hesabı üzerinden, "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok!" yazılı afişleri paylaştı.

Erdoğan paylaşımına, "İstanbul'un bir çok ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri tarafından binlerce afiş şehrin dört bir yanına asıldığı görüldü." notunu düştü.

Afişler, sosyal medyada alay konusu oldu.

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