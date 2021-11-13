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Politika

Emekli general Tzoumis'ten itiraf: Türkiye karşısında pek parlak durumda değiliz

Yüzde 70-75'i yerli savunma sanayi üretimi olan Türkiye'nin yanında, Yunan savunma sanayisinin pek de parlak bir durumda olmadığını itiraf eden Yunan emekli korgeneral Tzoumis, Türk SİHA'larının başlarına bela olduğunu ifade etti.

13 Kasım 2021 Cumartesi 21:44 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 21:47
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Yunan emekli korgeneral Lambros Tzoumis, Yunan Pentapostagma'ya açıklamalarda bulundu.

"BİZİ İKİ KÖTÜ SEÇENEĞE MAHKUM ETMEK İSTİYORLAR"

Tzoumis, "Türkiye, objektif hedeflerini hiçbir dirençle karşılaşmadan gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca Atina'nın psikolojisini bozmayı ve Yunan siyasi iradesinin gerilemesini sağlamayı amaçlıyor" iddiasında bulundu.

Emekli korgeneral, Ankara'nın hamlelerinin arkasındaki amacın, Atina'yı "iki kötü seçenek" arasında bırakmak olduğunu savundu. Tzoumis, "Bizi savaş veya bir uzlaşma arasında seçim yapmak zorunda olduğumuz bir duruma getirmek istiyorlar. Bu durum ulusal çıkarlarımıza zarar verebilir" dedi.

"SİHA'LAR ÖNCELİKLİ SORUNUMUZ"

Bayraktar TB2 SİHA'lara değinen Tzoumis, "Yunan hava kuvvetlerinin başına bela olan Türk İnsansız Hava Araçları ile uğraşma konusunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YERLİ ÜRETİMİ KARŞISINDA PEK PARLAK DURUMDA DEĞİLİZ"

Türkiye ile rekabette en büyük çıkmazlardan birisinin savunma sanayisi olduğunu kaydeden Yunan general, "Ülkemiz için en büyük sorun, kullandığı silah sistemlerinin yüzde 70-75'i yerli üretim olan Türkiye'nin yanında, Yunan savunma sanayisinin pek de parlak bir durumda olmaması" ifadelerini kullandı.

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