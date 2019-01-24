“Emperyalizmin gözü döndü, dikkatli olmalı…”

STAR yazarı Ardan ZENTÜRK, Amerika ve Latin Amerika ülkelerindeki yakın müttefiklerinin kuşatması altındaki Bolivarist Venezuela’ya karşı sürdürülen emperyalist saldırıyı, starcomtr'ye değerlendirdi

- Venezuela’da Trump yönetimi nasıl bir senaryo uyguluyor?

İlk sözü baştan söyleyeyim: Emperyalizmin gözü döndü!.. Türkiye başta tüm dünya halklarının alarmda olması gerekiyor. 2008 yılında yaşanılan krizi atlatamayan, insanlığa, 26 Dolar milyarderin toplam servetinin en fakir 3 milyar insanın toplam servetine eşit olduğu bir sosyo-ekonomik cehennem veren emperyalizm şimdi dünya halklarını içten-dıştan geliştirdiği kuşatma harekatlarıyla kontrol etmeye çalışıyor. Zaman içinde çok kanlı bir rotaya yönelebilecek tarihi bir kırılma anını yaşıyoruz. Meksika sınırına duvar örerek Latin Amerika’ya dönük faşist, ayrımcı, ötekişeltirici yaklaşımını sergileyen Trump bir tvit atarak fiili darbe süreci başlattı Venezuela’da… Senaryo, ülke içinde yıllardır besledikleri, nemalandırdıkları aşırı sağcı grupları kullanarak Bolivarist yönetimi yıkmak dünya enerji dengelerinde önemli yeri olan Venezuela’yı yeniden emperyalizmin uydusu haline getirmektir.

- Başarılı olma şansları var mı?

Gördüğümüz kadarıyla Bolivarist ordu meşru yönetimin yanında yer alıyor. B planlarının sokakta çok kan akması ve Venezuela’nın kısa bir zaman diliminde “Suriyelileşmesi” üzerine olduğunu düşünüyorum. Bunu, Venezuela halkının sağduyusu önleyebilir mi, evet, çünkü bugüne kadar yapılan tüm saldırılar halkın o duvarına çarptı.

- Amerika’nın Latin Amerika’daki arayışı ne?

Latin Amerika’yı, Amerikan emperyalizminin arka bahçesi ve ayrılmaz parçası olarak kabul edilen Monroe Doktrini’nin 200’ncü yılını 2023’de idrak edeceğiz. Son iki yüzyılda Latin Amerika halkları Amerikan emperyalizminin faşist çetelerinin, generallerinin, darbelerinin ve yargısız infazları ile işkencehanelerinin kurbanı oldular. Soğuk Savaş’ın sonlanmasıyla bölge için bir umut doğmuştu, ama emparyalist ekonomide 2008 yılında yaşanılan kırılma yeniden eski karakterlerin öne çıkmasına neden oldu. Son örnek Brezilya’nın son cumhurbaşkanı. Amerika,Brezilya’daki işbirlikçileri ile burada yaptırdığı 17-25 Aralık tarzı bir darbe sürecinde ülkenin ulusal onurunu yükseltmeye çalışan sol liderleri hapse attırdı, yerine, ülkenin eski darbeleriyle doğrudan bağı olan bir faşisti Bolsonaro’yu getirtti. Bölgede Amerikan emperyalizmine göbeğinden ağlı bu tür kirli faşist heriflere ihtiyaç duyuyorlar. Arayış bellidir. Yakıp yıkacaklar, sömürecekler, ters konuşanı da yok edecekler.

- Bu denklemde Türkiye’nin yerini nasıl buluyorsunuz?

Türk milleti, Suriye’deki kanlı diktatörü, İsrail’deki ırkçı rejime, faşist Netanyahu’ya, Mısır’daki darbeci Sisi’ye, Suudi’nin kelle kesici veliaht prensine karşı bir millet. Erdoğan’a bu hassasiyete tercüman olduğu için teşekkür ederiz. Erdoğan, Rusya, Küba gibi anti-emperyalizmi yaşam biçimi haline getirmiş ülkelerle birlikte Maduro’ya ve Venezuela’daki direnişe sahip çıktı. Bu, olması gerekendir, doğrudur.

- Türkiye’de sol adına konuşanlar ise, biraz sipere yatmış gibi gözüküyorlar

Çünkü gerçek anlamda solcu değiller… Transatlantik ittifakın sol görünümlü işbirlikçileri olarak ortalıkta dolaşıyorlar. Almanya ve Fransa’ya göbekten bağlılar. Efendileri ne yapıyorlarsa onu yapacaklardır. Bunu Mısır darbesi sırasında gördük. Bir ülkenin seçimle işbaşına gelmiş lideri hapse tıkıldı, yerine bir general oturdu, Türkiye’de sol Müslüman Kardeşler üzerine üretilmiş şehir efsanelerine göre emperyalist-siyonist lobinin yanında yer almayı tercih etti. Burada da aynısı olacaktır. Çünkü Avrupa Amerika ile birlikte anti-emperyalist bağımsızlıkçı Venezuela’yı bitirmekte kararlı, bizim sözde solcular da demokrasi, çiçek böcek zavallı Venezuela halkı gibi laflarla emperyalizmin ve haliyle faşizmin yanında yer alacaklardır.Dünyadaki yeni cepheleşme, Amerika liderliğindeki emperyalizme karşı ortak duruştan kaynaklanıyor. Erdoğan, yerini anti-emperyalist cephede aldı. Türkiye’de sol denilen kavramın emperyalizmle uzlaşabileceğini de her geçen gün biraz daha iyi anlıyoruz…”