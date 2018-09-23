En büyük zenginlik gençlik

Büyük millet olmanın büyük bir devlete de sahip olmayı gerektirdiğini belirten Erbaş “Mirasımıza sahip çıktığımız sürece millet olarak da devlet olarak da o büyüklüğü muhafaza edeceğiz. Milletimiz, yaptırdığı camilerle, zekâtlarıyla ve kurbanlarıyla dünyanın her yerine mührünü vuruyor. Dünyanın farklı yerlerinde ezanlar gökleri delercesine okunsun diye vermiş olduğu imkânlarla yapıldı. Bu yıl kurban münasebetiyle 145 ülkeye ulaştık. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllülerimiz 430 bin kurban hissesini muhtaç insanlara ulaştırdı” dedi.

143 ÜLKEDEN BÜYÜK

En büyük zenginliğin gençlik olduğunu belirten Erbaş “Ülkemizde 17-18 milyon ilk ve orta dereceli okulda, 7 milyon da üniversiteli öğrencimiz var. Dünyada 143 ülkenin nüfusu, 25 milyonun altındadır. Bizim öğrenci sayımız 25 milyon civarında. Bu zenginliğimizi, milli ve manevi duygularla vatanını, milletini, bayrağını, ezanı seven, gönlü camiye bağlı gençler olarak yetiştirirsek Allah’ın izniyle bu millet ilelebet payidar olacaktır” ifadelerini kullandı.