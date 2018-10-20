Enerjide tarihi adım

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı Azerbaycan merkezli SOCAR’ın 6.3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği STAR Rafineri, İzmir Aliağa’da görkemli bir törenle açıldı. Türkiye’de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan rafineri, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle Türkiye’nin petrol ürün ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayacak ve cari açığın azaltılmasında yılda 1.5 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

EN BÜYÜK YATIRIM

Başkan Erdoğan, rafinerinin önemini de son 30 yılın en büyük reel sektör yatırımı olduğunu ifade ederek “Türkiye’nin en büyük yerlileştirme projesi” olduğunu vurguladı. SOCAR Turkey Aegean Refinery’nin (STAR Rafineri) açılış töreninde SOCAR’ın diğer iştirakleri Petkim Konteyner Terminali, Petkim Rüzgar Enerji Santrali ve Aliağa Genel Müdürdük binası da hizmete girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’İn gerçekleştirdiği açılış töreninde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Azerbeycan Maliye Bakanı Samir Sharifov, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter de hazır bulundu.

SARSILMAZ KARDEŞLİK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bu dev yatırımın Türkiye ve Azerbaycan kardeşlik tarihinde önemli bir yerinin bulunduğunu bildirdi. Aliyev, iki ülke arasındaki ilişkinin en yüksek seviyede bulunduğunu ve bunun da asırlar boyu birlikte olan insanlar için doğal olduğunu aktardı. Türkiye ile birliğin “sarsılmaz” olduğuna işaret eden Aliyev, iki ülkenin ortaklığının şerefli bir tarihe dayandığını, vurgulayarak şöyle konuştu: “Türkiye, Erdoğan’ın liderliği sayesinde dünya çapında büyük bir güce ulaştı. Türkiye dünya çapında söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür. Bizim gücümüz birliğimizdir ve bu bizim servetimizdir.”

BÖLGESEL GÜÇ

Başkan Erdoğan, rafinerinin son 30 yılın en büyük reel sektör yatırımı olduğunu ifade ederek “Türkiye’nin en büyük yerlileştirme projesi” olduğunu vurguladı. “Türkiye ile Azerbaycan’ın öncülüğünde hayata geçirilen her proje ülkelerimizin bölgesel güç olma vasfını tahkim etmektedir” diyen Erdoğan şunları söyledi:

DIŞA BAĞLILIK AZALACAK

“Bir taraftan konteyner limanı, petro kimya tesisleri... Bütün bunları ele aldığınızda burada yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Bu proje son 30 yıldır gerçekleştirilen en büyük reel sektör yatırımıdır. STAR Rafineri Avrupa, Ortadaoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyüğüdür. Böyle bir yatırım olunca, kendilerine bir destek de vereceğiz. Marifet iltifata tabiidir. Bizim üzerimize düşen görev de şu sadece Bakanlık’ta işlemler ve teşviklerden istifade etmiş olacak. Bu rafine Türkiye’nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde 1.5 milyar dolar tasarruf edilmesi planlanıyor. Petrol ürünlerinde Türkiye’nin dışa bağımlılığının azalması hedefleniyor. “