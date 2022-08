Engin Özkoç'un 'not ediyoruz' tehdidine tepki yağdı: Çakma demokratlar

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Çünkü seçim sonrası ilk olarak 'Biz de sizdeniz' diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar! Bize rüzgargülleri lazım değil, değişim için çalışacak neferler lazım. Son güne kadar azimle, kararlılıkla çalışmaya devam..." ifadelerini kullandı.

ÇAKMA DEMOKRATLAR

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Engin Özkoç'un açıklamalarına tepki gösterdi ve "CHP aleyhine konuşanları açık açık fişlediğini söyleyerek tehdit eden bu çakma demokratlar her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Diktatör' diyor. CHP aleyhine konuşanların içi rahat olsun. Türk milleti zekidir..." ifadelerini kullandı.

Siyasiler ve vatandaşlar, Engin Özkoç'un ifadelerinin fişleme olduğunu belirterek, "Helalleşmeye ne oldu?" diye sordu.

Canan Kalsın: "Parmak sallayan CHP klasiği. Ekrem İmamoğlu başkanları telefonla tehdit ederken, genel başkanları da öğretmeni, yatırımcıyı tehdit ederken boş durmak olmaz tabi"

Fatih Selek: "Eren Erdem fişliyordu, bu da CHP'li olmayanları not ediyor. Yemin ediyorum seçimde senin zihniyetinin üyesi olduğu hiç parti masa sandalyeye oy vermiyeceğim. Git şimdi beni nereye not etmek istiyorsan oraya et"

BUNU DA NOT ET CHP

Mustafa Alyansoğlu: "Siz değişimi sevmezsiniz ki! CHP kurultayında 'Muharrem İnce kazanmasın, düzeniniz bozulmasın' diye Muharrem İnce lehine imza veren bazı delegelere, imzalarını çekmeleri karşılığında para teklif edildiği iddia edilenler değişimden bahsediyor. Siz bir şey değiştiremezsiniz. Bunu da not et."

Zeynep Küçük: "Helalleşmeye ne oldu? Pardon, PKK, FETÖ, KHK artığı değilseniz helalleşme falan yok..."

Metin Girgin: "Helalleşmeden bahsedip, insanları fişleyip tehdit etmek ne demek. Az samimi olun."

Türk İslam Karakoç: "İYİ Parti'ye kiralık giden CHP'li vekil aba altından sopa gösteriyor"

Umut Mürare: Madem fişleme yapıyor not alıyorsun ben de buraya not düşeyim; hiç bir zaman sizden olmadım ve asla sizden olmayacağım! Yalanlarınızı, oyunlarınızı, algılarınızı gücümün yettiği kadar kafanıza kafanıza geçirmeye devam edeceğim. CHP Türkiye'nin baş belasıdır"

Fatih Aydın: "Faşist kimdir, faşistlik nedir, diktatörlük kurma hayalinde olanlar kimlerdir diye sorulduğunda CHP'yi ve Engin Özkoç'u gösterin."

Osman Ünsal: Engin Özkoç, CHP aleyhine konuşanları not ediyorum demiş. Seçimi kazanmadan fişlemeye başlamışsınız. Hani düşünce özgürlüğünü getirecektiniz? Hani insanlar sosyal medyada eleştirdiği için ceza almayacaktı? Bu açıklamadan sonra kim size güvenir?