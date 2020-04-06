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Politika

Erdal Torunoğulları: ''Türkiye Süper Lig'i tescil edilsin''

Beşiktaş Futbol Transfer ve Scouting Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları, 'Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim. Kulüplerin yaşaması için çok radikal kararlar alınmalı' dedi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 16:10 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 16:10
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Beşiktaş Futbol Transfer ve Scouting Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları, koronavirüs yüzünden sadece dünya ekonomisinin değil, futbol ekonomisinin de çok değişeceğini ve virüsten sonrasını hiçbir şekilde kestiremediklerini söyledi.

Video konferans aracılığıyla Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Torunoğulları, Belçika'nın ligi tescil etmesine haklı bularak "Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim, küme düşmeyi kaldırıp alttan iki takım alırım. Çünkü kimse ligin ne zaman oynanacağını kestiremiyor' dedi.

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