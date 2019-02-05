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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli yarın görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini söyledi.

  • AA
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Başkan Erdoğan, partisinin Meclis'teki Grup Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının resmileşmesinin ardından istifa etme kararına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, bu konudaki yol haritasını, bir boyutuyla Meclis Başkanı Yıldırım'ın ifade ettiğini belirtti.

Erdoğan, söz konusu sürecin başlamasıyla ilgili olarak, daha sonra yapılması gereken ne ise partisi, grubu olarak muhakkak yapacaklarını bildirdi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi müşterek atmamız gereken adımları da atacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TBMM Başkan adayının isminin netleştirilip netleştirilmediğine" ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda paylaşamayız." dedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye ziyareti öncesinde Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği röportajın hatırlatılmasının ardından, Çipras'ın Türkiye'ye ilişkin mesajlarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Erdoğan, "O mesajlar güzel. Siz de o mesajları soğutmayın. O sıcak mesajlar yine öyle kalsın." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 19 Şubat öncesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna karşılık ise, "Büyük ihtimalle yarın görüşmemiz olacak." dedi.

İş Bankası hisseleriyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"İş Bankası meselesi zaten çok açık net uygulanabilecek ne varsa, bunlar zaten yasalar içerisinde mevcuttur. Çünkü partilerin bir defa bankacılık hareketleri içerisinde bulunma gibi bir hakkı ve yetkisi yoktur. Bu yasal olmayan bir süreci işleten CHP'yi biz yasal zemine çekmiş olacağız. Bu bankadaki CHP'nin hissesi olarak görülen yüzde 28 gibi bir oran, bu bir defa Hazine'nin malıdır. Hazine kimindir? Milletindir. Dolayısıyla bu hak Hazine'ye devredilmiş olacaktır." dedi.

Bu konuda bir takvimin olup olmadığı sorusuna ise Erdoğan, bunun parlamentoda işleyecek bir süreç olduğunu kaydetti.

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