Erdoğan: ABD sözünü tam tutmadı, taviz vermeyiz

Fırat’ın doğusuna yönelik ABD ile varılan mutabakat kapsamında YPG/PKK’ya verilen 120 saatlik süre doldu. Rusya dönüşü uçakta gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, “ABD ile mutabakatta süre doldu. Verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız durum böyle ise atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz” ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile anlaşma çerçevesinde YPG’li teröristlerin bölgeden çekilme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada mutabakat çerçevesinde YPG/PKK’lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı belirtilmişti. Bakanlık açıklamasında süre sonunda karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği vurgulandı. TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğu, YPG/PKK’lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldığı kaydedildi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında 775 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, “Harekat bölgesinde 2 bin 200 kilometrekare alan kontrol altına alınırken bu kapsamda bugüne kadar 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi” denildi.