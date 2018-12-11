Erdoğan Bahçeli ile bugün görüşecek

Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın açıklamasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin silahlı saldırıda şehit olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, “Ailesine başsağlığı dileklerimizi, taziyelerimizi arz ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cumhurbaşkanımız şehadet haberini alınca ailesiyle görüştü” ifadesini kullandı.

GÜÇLÜ KINIYORUZ

Fox TV sunucu Fatih Portakal’ın Fransa’da yapılan sarı yelekliler eylemlerine atıfta bulunarak ‘Türkiye’de böyle bir eylem olursa nasıl yankı bulur’ yorumunda bulunduğunun hatırlatılması üzerine Çelik, şöyle devam etti: “Eski CHP yöneticisinin ve bu sunucunun sorumsuz şekilde paylaşımda bulunması son derece dikkati çekicidir. Her yer yakılıyor, yıkılıyor. Günlerdir süren eylemlerin artık bir vandalizme dönüştüğü, Fransa›da hükümetin, cumhuriyetin tehdit edildiği değerlendirirken bu şahısların tahrik eden rol içerisinde olması manidar. Her ne olursa olsun vandalizmle demokrasi bir arada yaşayamaz. Şahısların temsilcileri olan şahıs, ‘başbakan gitsin, onun yerine emekli bir genelkurmay başkanı gelsin’ gibisinden bir çağrıda bulundu. Bu çağrıları, masum çağrılar olarak görmüyoruz, vandalizme ve barbarlığa dönük davetler olarak görüyoruz, güçlü bir şekilde kınıyoruz.”

ÜZÜCÜ OLMUŞTUR

Danıştay Savcısı’nın TSK’daki başörtüsü serbestisinin iptali istemine ilişkin sorusu üzerine Çelik, “Laikliğin bir laisizm, bir ideolojik tutum olarak ortaya koyulmasından Türkiye çok acı çekti. Bu toplumsal dokuya, bir arada yaşama iradesine ve siyasal özgürlüklere çok büyük zarar verdi.Bu ideolojik yanlışlık, ideolojik fanatizm, bu mücadeleyi takip edenler açısından Türkiye’de geçmişte çeşitli müdahalelerin sebebi olarak kullanılmıştır. Hatta öğrencilerin üniversite kapısında bekletilmesine yol açmıştır. Savcının değerlendirmesinde yine Türkiye’nin o eski çektiği acılardaki ideolojik yaklaşımı andıran bir tablo ortaya çıkması üzücü olmuştur. Demek ki henüz zihniyet düzeyinde bu konuda alınması gereken çok yol var” diye konuştu.

GERİ DÖNÜŞ YOK

Eğitim, öğretim hürriyetinin garanti altında olduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi: “Bu temel hak ve hürriyetlerden geriye gidişin hiçbir şekilde söz konusu olmaması gerekir. Kıyafet tercihleri, bu özgürleştirici bir ilkedir. Geçmişte bu ülke bundan acı çekti bundan sonra da insanımız niteliklerine göre kadınlarımız, kamuda, sosyal hayatta, ekonomik hayatta daha çok yer bulsunlar, daha çok bulunsunlar diye sürdürdüğümüz mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. O bakımdan o zihniyetin hatırlanması bakımından iyi olmamıştır ama sonuç olarak sağlıklı bir karar ortaya çıkmıştır.”

KAŞIKÇI CİNAYETİ