Erdoğan’dan 7 saatlik yerel seçim zirvesi

7 saat süren toplantıda 81 il için hazırlanan raporlar Erdoğan’a sunuldu. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen zirveye, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, basından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Genel Sekreter Fatih Şahin ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

SAHA FOTOĞRAFLARI MASADA

Tüm illerle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin ortaya çıkan saha fotoğraflarının masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Erdoğan’a 81 ilin durumu anlatıldı. Hazırlanan raporlar sunuldu. İllerde yüz yüze yapılan görüşmeler, SMS ile yapılan anketlerden kendilerine ulaşan sonuçlar üzerinden öne çıkan isimler ve mevcut belediye başkanlarının durumları ortaya kondu.

HER ŞEHRE ÖZEL STRATEJİK PLAN

Her şehir için ayrı aday profilinin aktarıldığı toplantıda, vatandaşlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, parti teşkilatı ve milletvekillerinin istediği belediye başkan aday adaylıklarıyla ilgili öne çıkan isimlere de yer verildi. İller için her şehre özel stratejik planlar da anlatıldı.