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Türkiye 5 Yemenlinin mal varlıklarını dondurdu

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in de aralarında olduğu 5 Yemenlinin mal varlığını dondurdu.

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BMGK'nin 2140, 2216, 2402 ve 2456 sayılı kararları doğrultusunda eski Cumhurbaşkanı Salih'in yanı sıra Husi askeri komutanı Abdulhalik el-Husi, Husi Grubu 2. Komutanı Abdullah Yahya el-Hakim, Husi hareketi lideri ve Yemen'in barış, güvenlik ve istikrarını tehdit eden eylemlerde bulunan Abdulmalik el-Husi, ve eski Cumhurbaşkanı Salih'in oğlu Tuğgeneral Ahmed Ali Abdullah Salih'in mal varlıklarının dondurulduğu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, kararda yer alan kişilerin Türkiye'de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere tüm hak ve alacakları ile mal varlıkları 26 Şubat 2020 tarihine kadar donduruldu. Bu mal varlıklarıyla ilgili her türlü işlem de Hazine ve Maliye Bakanlığının iznine bağlandı.

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

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