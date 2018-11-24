Erdoğan'ın yarım asırlık hatırası

44 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sevdiği öğretmenine gönderdiği kartpostal gün yüzüne çıktı. Bakırköy İmam Hatip Lisesi Müdürü olan Fevzi Bektaş 15 Aralık 1979’da Beşiktaş’ta bir cafede bombalı saldırı sonucu şehit edilmişti. Başkan Erdoğan’ın 44 yıl önce şehit öğretmenine gönderdiği tebrik kartpostalı ile 1971-72 öğretim yılında okul futbol takımı ile çektirilen fotoğrafı ilk kez Star yayınlıyor. Başkan Erdoğan’ın içinde yer aldığı futbol takımı 10.01.1972’de 4. Levent Lisesini 3-1 yendi. Maçın ardından öğrenciler hocaları Fevzi Bektaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

SAHANIN EN İYİSİ

Bektaş Hoca’nın öğrencilerinden Abdurrahman Şen hatıralarını anlatırken şu ifadeleri kullanıyor: “Karagümrük Stadında Hocamız Fevzi Bektaş’la Erdoğan’ın, bir maçını seyrediyoruz. Erdoğan maçta çok iyi oynuyor. Çıkışta Fevzi Hoca bana, ‘Erdoğan dersleri zayıf olduğu hâlde, sahanın en iyilerinden. Bugün Kuran-ı Kerim’den, Arapça’dan 9-10 alanlar, yarın birer hacı kızıyla evlenip, kenara çekilecekler. Bu ülkeye, bugün bu sahalarda top koşturanlar, sizler hizmet vereceksiniz’ dedi.” Fevzi Bektaş Hoca, yıllarca İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde hizmet verdi, yüzlerce talebe yetiştirdi. O talebelerden biri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dı.

1979’da Beşiktaş’ta şehit edilen Bektaş hoca’ya Erdoğan’ın gönderdiği kartta kutlama mesajı yer alıyor. 1972’de çekilen fotoğraf ise Levent lisesinin 3-1 yenildiği maçın sonrasına ait.