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Politika

''Erken seçim isteyecek'' dedi! Olası tarihi canlı yayında söyledi | Mehmet Acet'ten çok konuşulacak iddia

Haber 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, 24 TV ekranların yayınlanan 'Temsil Heyeti' programında muhalefetin erken seçim planları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Acet, CHP'nin ekonomiyi bahane ederek erken seçim söylemine başvuracağını vurgulayarak 'Uygulanan ekonomi programı meyvelerini vermeye başlarsa, ekonomide düzelmenin iktidara yarayacağı düşüncesi ile ekonomi düzelmeden ve vatandaş bunu hissetmeden Özgür Özel'in erken seçim çağrısına yöneleceğini düşünüyorum.' dedi.

25 Nisan 2024 Perşembe 23:53 - Güncelleme:
''Erken seçim isteyecek'' dedi! Olası tarihi canlı yayında söyledi | Mehmet Acet'ten çok konuşulacak iddia
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24 TV ekranların yayınlanan 'Temsil Heyeti' programında Haber 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, CHP içerisindeki koltuk savaşlarının yanı sıra erken seçim beklentilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "EKREM İMAMOĞLU'NUN BİRAZ BOZUK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Yerel seçim sonuçlarının ardından Özgür Özel'in koltuğunu sağlamlaştırması için kendisine bir alan açıldığını belirten Mehmet Acet, "Ekrem İmamoğlu'nun biraz bozuk olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk mesajlarında ülkeyi hızlı bir şekilde erken seçim atmosferine sokarak hızlandırılmış bir takvimle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını ve kendisinin de muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olarak o yarışta boy gösterme şeklinde bir düşüncesi vardı. İlk açıklamalarında buna dair sinyaller de vermişti." ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL KOLTUĞA İYİCE YERLEŞME SÜRECİNİ ATLAMAK İSTEMİYOR"

Özgür Özel'in "Erken seçim istemeyeceğim' sözlerini hatırlatan Acet, "Ama bununda bir siyasal anlamı olduğunu düşünüyorum. Bunun anlamı da erkenden bir seçim isteyerek koltuğa iyice yerleşme sürecini atlamak istemiyor. Bununla birlikte Özgür Özel'in erken seçim çağrısının çok gecikmeyeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"ÖZEL EKONOMİ DÜZELMEDEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA YÖNELECEK"

Uygulanan ekonomi programının meyvelerini verdiğini dile getiren Mehmet Acet, "Ekonomide düzelmenin iktidara yarayacağı düşüncesi ile ekonomi düzelmeden ve vatandaş bunu hissetmeden Özgür Özel'in erken seçim çağrısına yöneleceğini düşünüyorum. Şu an istememesinin nedeni parti içerisindeki kendi alanını genişletiyor olması." ifadelerini kullandı.

SARAÇHANE MEDYASI ÖZGÜR ÖZEL'İN TARAFINA MI GEÇTİ?

Acet, Saraçhane medyası olarak bilinen CHP yandaşı medya kuruluşlarının yerel seçim döneminde İmamoğlu yanlısı bir politika yürüttüğünü daha sonra ise Özel'in son dönemde parlamasının ardından taraf değiştireceğini beklediğini belirtti.

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