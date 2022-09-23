Esir takası... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'in ısrar ettiği ismi Rusya'ya gönderdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hz. Ali Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Rusya'dan fakir ülkelere gübre naklini yapmamız, o ülkeleri ciddi anlamda hareketlendirecektir.

RUSYA VE UKRAYNA'NIN ESİR TAKASI

200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu isimdi, bu ismi Rusya'ya gönderdik. Bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'BENİMLE MİSİNİZ' AÇIKLAMASI

O bizim derdimiz değil, onların derdi. Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı şekilde yola devam ediyor. Onlar da kararsız şekilde yola devam ediyor.

ERDOĞAN'IN CENTRAL PARK'TAKİ YÜRÜYÜŞÜ

Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden dostların hepsi ummadığım, beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla, farklı sorularla bize karşı olan teveccühlerini gösterdiler.