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Politika

Eski büyükelçiden yıllar sonra çarpıcı itiraf: Türkiye'ye yalvardık

Yunanistan'ın eski büyükelçisi Aifantis, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Aifantis, 2019'da eski Bakan Katrougalos'un Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmek için resmen yalvardığını dile getirdi.

25 Ekim 2022 Salı 10:49 - Güncelleme:
Eski büyükelçiden yıllar sonra çarpıcı itiraf: Türkiye'ye yalvardık
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Bir dönem Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras'ın danışmanlığını yapmış olan Fahri Büyükelçi Georgios Aifantis, eski Dışişleri Bakanı Giorgos Katrougalos ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Yunan televizyonuna konuşan Aifantis, 2019 yılında yaşanan olayı bir olayı gündeme getirdi. Aifantis, Eski Yunan Bakan Katrougalos'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için yalvardığını söyledi.

Aifantis, "2019'da Avrupa Konseyi Zirvesi'nde büyükelçiyken, Katrougalos'un Bakan Çavuşoğlu'nun Helsinki'ye gelip kendisiyle görüşmesi için yalvardığını hatırlıyorum" dedi.

Bir yerde oturup konuşmayı isteyen Katrougalos'a Bakan Çavuşoğlu'nun "Hayır" cevabını verdiğini ifade eden Aifants, uzun uğraşlar sonucunda Çavuşoğlu'nun akşam 10'a saat verdiğini dile getirdi. Aifants, akşam saat 10'da Bakan Çavuşoğlu ile görüşebilmek için hazırda beklediklerini söyledi.

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