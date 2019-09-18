Ey Kılıçdaroğlu namus sözü seçime kadar mıydı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinden atılan işçilerin, CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor.